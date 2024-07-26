«Укрэнерго» с августа начнет проводить первые специальные аукционы на вспомогательные услуги по предоставлению резервов регулирования частоты и активной мощности, которые станут досрочными гарантиями для инвестирования в развитие маневровой генерации. Об этом заявил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий во время брифинга, передает УНН.

Детали

Мы с национальным регулятором нашли способ, чтобы новая децентрализованная, или распределенная генерация была построена в Украине, в частности та ее часть, которая называется балансирующая, то есть та, которая способна участвовать в балансировке энергосистемы. По сути мы говорим о контракте, который будет разыгран на аукционе с десятками, возможно, сотнями будущих электростанций. Контракт, который будет гарантировать им, после того, как они построятся, подключатся к энергосистеме, плату за услугу. По сути это услуга по балансировке, подстраховки нашей энергосистемы и этот контракт будет заключен на пять лет, чтобы новые электростанции могли гарантировать свою окупаемость - сказал Кудрицкий.

По его словам, первый аукцион планируется провести уже в августе.

«Очень много украинских компаний, которые ранее не были в энергетическом бизнесе, готовы строить собственные мощности - то ли для собственных заводов, чтобы избегать отключений, а кто-то и для работы в рынке как отдельный бизнес-дивизион» Поэтому мы надеемся, что объем услуг на первом аукционе, а это будет более 1000 МВт, будет распродан. По крайней мере большая его часть», - добавил Кудрицкий.

Напомним,

В Украине стартовали программы поддержки граждан и бизнесв для усиления энергонезависимости и установления альтернативных источников энергии. Уже выдана первая ссуда бизнесу на установку солнечной электростанции и первые кредиты физическим лицам для установления альтернативных источников энергии.