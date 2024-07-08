Утренняя ракетная атака рф на Украину унесла жизни около 20 человек, ранила полсотни - МВД

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате утренней атаки рф на Украину погибло около 20 человек, около полусотни - ранены, пишет УНН.

Сегодняшнее утро в очередной раз доказало, что россия - страна террористов и уродов. Десятки ракет по городам в час пик. Удар по крупнейшей детской больнице страны. На данный момент известно о 7 погибших и 25 пострадавших в результате атаки по Киеву. Наши службы на местах делают все, чтобы спасти из-под завалов и оказать помощь людям. Также россияне нанесли удар по Днепру, Кривому Рогу, Донецкой области. Всего в результате утренней атаки рф по Украине погибло около 20 человек, около полусотни - ранены - написал Клименко в Telegram.

По его словам, спасатели, полицейские, кинологи, взрывотехники, психологи - все службы МВД "с привлечением инженерной техники будут работать непрерывно, пока не завершат поисково-спасательные работы". "Мы уже обустраиваем пункты психологической помощи, работают группы следователей, которые фиксируют эти преступления. Каждый, кто нуждается в помощи, может обратиться к любому работнику системы МВД", - указал министр.

"Сегодня страна почувствовала не страх, а еще больше ярости и ненависти. За террор против гражданских и детей ответ будет", - подчеркнул Клименко.

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