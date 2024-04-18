Утепление ВСУ на следующий сезон: стартовали торги по закупке 12 видов зимней одежды для защитников Украины

Первые тендеры на закупку зимней одежды для ВСУ уже размещены на Prozorro: о 12 разновидностях товаров, для каждого из которых определены требования качества, сообщает Государственный оператор тыла (ДОТ), передает УНН.

Детали

ДОТ объявил первые тендеры на закупку зимней одежды для ВСУ. Соответствующие аукционы уже размещены на Prozorro. В частности объявлена закупка зимнего вещевого имущества по 12 разновидностям товаров - говорится в сообщении.

В списке вещей указано следующее:

Брюки ветровлагозащитные зимние (тип 2), вид 1;

Куртка ветровлагозащитная зимняя (тип 2), вид 1;

Костюм специальный зимний, вид 3;

Рубашка и кальсоны зимние, вид 3;

Перчатки зимние, вид 2; перчатки зимние, вид 3;

Брюки ветровлагозащитные зимние, вид 1;

Куртка ветровлагозащитная зимняя;

Куртка утепленная специальная, вид 2;

Брюки утепленные специальные, вид 2;

Костюм маскировочный зимний, тип 2;

Рубашка и кальсоны зимние, вид 2;

Носки летние (треккинговые), тип 1.

Для каждой из позиций со стороны ВСУ определены требования по качеству. Все товары, которые поставляются Вооруженным силам Украины, проверяются специалистами ДОТ, Минобороны и ВСУ на соответствие этим требованиям, подчеркивает ведомство.

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