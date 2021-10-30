"Вся страна желает ей всего хорошего": британский премьер Джонсон рассказал о самочувствии Елизаветы II

Это произошло после того, как врачи посоветовали 95-летней британской королеве отдохнуть как минимум следующие две недели.

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"Я разговаривал с Ее Величеством, как и еженедельно, на этой неделе, и она в очень хорошей форме", - заявил Джонсон.

"Она просто должна следовать советам своих врачей и немного отдохнуть, и я думаю, что это главное. Я уверен, что вся страна желает ей всего хрошего", - добавил он.

Дополнение

20 октября королеву доставили в больницу, где она провела одну ночь. Позже Елизавета II приняла совет врача отдохнуть и отменила поездку в Северную Ирландию. Она приняла рекомендации брать на себя только "легкие служебные обязанности" и не совершать никаких официальных визитов, сообщил Букингемский дворец в пятницу.