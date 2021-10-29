Без офіційних візитів: королеві Єлизаветі II лікарі рекомендували відпочивати не менше двох тижнів

Контекст

Ця заява була зроблена більш ніж через тиждень після того, як 95-річний монарх провела ніч у лікарні для проведення “попередніх досліджень”.

Цитата

“Лікарі Її Величності порадили, щоб вона продовжувала відпочивати принаймні протягом наступних двох тижнів. Лікарі рекомендували, щоб протягом цього часу Її Величність могла продовжувати виконувати легкі службові обов’язки, включаючи деякі віртуальні аудієнції, але не здійснювати жодних офіційних візитів” , - йдеться у заяві палацу у п’ятницю.

“Її Величність шкодує, що це означає, що вона не зможе відвідати Фестиваль пам’яті в суботу, 13 листопада. Однак королева, як і раніше, має намір бути присутньою на Національній службі пам’яті в Поминальну неділю, 14 листопада”.

Доповнення

У вівторок палац оголосив, що королева не буде присутня на вечірньому прийомі для світових лідерів, який має відбутися на саміті COP26 наступного тижня, і натомість виступить із відеозверненням.

Як глава держави представлення своєї країни є ключовою частиною конституційної ролі королеви. Скасування особистого виступу на найбільших зборах світових лідерів, які будь-коли проходили на британській землі, стало б розчаруванням для Королеви.

Королева записала промову COP26 у п’ятницю вдень, що буде показана на конференції у понеділок, згідно з джерелом у королівській родині.

Джерело в королівській родині повідомило CNN, що королева “перебуває в хорошому настрої” і продовжує виконувати “легкі обов’язки”. Порада лікарів була “розумним запобіжним заходом” з боку медиків, а графік монарха на наступний тиждень був трохи скорочений, повідомило джерело в п’ятницю.

Нагадаємо

Королева скасувала поїздку до Північної Ірландії минулого тижня після рекомендації медиків більше відпочивати, але у вівторок відновила “легкі обов’язки”, включаючи дві віртуальні аудієнції з послами Південної Кореї та Швейцарії у Великій Британії.

Джерело, близьке до палацу, повідомило CNN, що її нічне перебування в лікарні минулого тижня “не було пов’язане з Covid”. Вона повернулася до Віндзорського замку “в хорошому настрої” після однієї ночі, сказав палац.