Без официальных визитов: королеве Елизавете II врачи рекомендовали отдыхать не менее двух недель
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Британская королева Елизавета II получила от врачей рекомендацию отдохнуть по крайней мере в течение двух недель и не совершать никаких официальных визитов, говорится в заявлении Букингемского дворца в пятницу, передает УНН со ссылкой на CNN.
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Это заявление было сделано более чем через неделю после того, как 95-летний монарх провел ночь в больнице для проведения предварительных исследований.
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Врачи Ее Величества посоветовали, чтобы она продолжала отдыхать по крайней мере в течение следующих двух недель. Врачи рекомендовали, чтобы в течение этого времени Ее Величество могла продолжать выполнять легкие служебные обязанности, включая некоторые виртуальные аудиенции, но не совершать никаких официальных визитов“, — говорится в заявлении дворца в пятницу.
“Ее Величество сожалеет, что это означает, что оно не сможет посетить Фестиваль памяти в субботу, 13 ноября. Однако королева по-прежнему намерена присутствовать на Национальной службе памяти в Поминальное воскресенье, 14 ноября”.
Дополнение
Во вторник дворец объявил, что королева не будет присутствовать на вечернем приеме для мировых лидеров, который должен состояться на саммите COP26 на следующей неделе, и выступит с видеообращением.
В качестве главы государства представление своей страны является ключевой частью конституционной роли королевы. Отмена личного выступления на крупнейшем собрании мировых лидеров, когда-либо проходивших на британской земле, стала бы разочарованием для Королевы.
Королева записала речь COP26 в пятницу, которая будет показана на конференции в понедельник, согласно источнику в королевской семье.
Источник в королевской семье сообщил CNN, что королева “находится в хорошем настроении” и продолжает выполнять “легкие обязанности”. Совет врачей был “умной мерой пресечения” со стороны медиков, а график монарха на следующую неделю был немного сокращен, сообщил источник в пятницу.
Напомним
Королева отменила поездку в Северную Ирландию на прошлой неделе после рекомендации медиков больше отдыхать, но во вторник возобновила “легкие обязанности”, включая две виртуальные аудиенции с послами Южной Кореи и Швейцарии в Великобритании.
Источник, близкий к дворцу, сообщил CNN, что ее ночное пребывание в больнице на прошлой неделе “не было связано с Covid”. Она вернулась в Виндзорский замок “в хорошем настроении” после одной ночи, сказал дворец.