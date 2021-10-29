Без официальных визитов: королеве Елизавете II врачи рекомендовали отдыхать не менее двух недель

Контекст

Это заявление было сделано более чем через неделю после того, как 95-летний монарх провел ночь в больнице для проведения предварительных исследований.

Цитата

Врачи Ее Величества посоветовали, чтобы она продолжала отдыхать по крайней мере в течение следующих двух недель. Врачи рекомендовали, чтобы в течение этого времени Ее Величество могла продолжать выполнять легкие служебные обязанности, включая некоторые виртуальные аудиенции, но не совершать никаких официальных визитов“, — говорится в заявлении дворца в пятницу.

“Ее Величество сожалеет, что это означает, что оно не сможет посетить Фестиваль памяти в субботу, 13 ноября. Однако королева по-прежнему намерена присутствовать на Национальной службе памяти в Поминальное воскресенье, 14 ноября”.

Дополнение

Во вторник дворец объявил, что королева не будет присутствовать на вечернем приеме для мировых лидеров, который должен состояться на саммите COP26 на следующей неделе, и выступит с видеообращением.

В качестве главы государства представление своей страны является ключевой частью конституционной роли королевы. Отмена личного выступления на крупнейшем собрании мировых лидеров, когда-либо проходивших на британской земле, стала бы разочарованием для Королевы.

Королева записала речь COP26 в пятницу, которая будет показана на конференции в понедельник, согласно источнику в королевской семье.

Источник в королевской семье сообщил CNN, что королева “находится в хорошем настроении” и продолжает выполнять “легкие обязанности”. Совет врачей был “умной мерой пресечения” со стороны медиков, а график монарха на следующую неделю был немного сокращен, сообщил источник в пятницу.

Напомним

Королева отменила поездку в Северную Ирландию на прошлой неделе после рекомендации медиков больше отдыхать, но во вторник возобновила “легкие обязанности”, включая две виртуальные аудиенции с послами Южной Кореи и Швейцарии в Великобритании.

Источник, близкий к дворцу, сообщил CNN, что ее ночное пребывание в больнице на прошлой неделе “не было связано с Covid”. Она вернулась в Виндзорский замок “в хорошем настроении” после одной ночи, сказал дворец.