"Уся країна бажає їй всього найкращого": британський прем'єр Джонсон розповів про самопочуття Єлизавети II

Це сталося після того, як лікарі порадили 95-річній британській королеві відпочити щонайменше наступні два тижні.

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"Я розмовляв з Її Величністю, як і щотижня, цього тижня, і вона в дуже хорошому стані", - заявив Джонсон.

"Вона просто повинна виконувати поради своїх лікарів і трохи відпочити, і я думаю, що це головне. Я впевнений, що вся країна бажає їй всього найкращого", - додав він.

Доповнення

20 жовтня королеву доправили до лікарні, де вона провела одну ніч. Згодом Єлизавета II прийняла пораду лікаря відпочити і скасувала поїздку до Північної Ірландії. Вона прийняла рекомендації брати на себе лише "легкі службові обов'язки" і не здійснювати жодних офіційних візитів, повідомив Букінгемський палац у п'ятницю.