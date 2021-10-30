"Уся країна бажає їй всього найкращого": британський прем'єр Джонсон розповів про самопочуття Єлизавети II
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив у суботу, що розмовляв з королевою Єлизаветою ІІ цього тижня, і вона почувалася "дуже добре", додавши, що вся країна "бажає їй всього найкращого". Його слова цитує Sky News, пише УНН.
Це сталося після того, як лікарі порадили 95-річній британській королеві відпочити щонайменше наступні два тижні.
Цитата:
"Я розмовляв з Її Величністю, як і щотижня, цього тижня, і вона в дуже хорошому стані", - заявив Джонсон.
"Вона просто повинна виконувати поради своїх лікарів і трохи відпочити, і я думаю, що це головне. Я впевнений, що вся країна бажає їй всього найкращого", - додав він.
Доповнення
20 жовтня королеву доправили до лікарні, де вона провела одну ніч. Згодом Єлизавета II прийняла пораду лікаря відпочити і скасувала поїздку до Північної Ірландії. Вона прийняла рекомендації брати на себе лише "легкі службові обов'язки" і не здійснювати жодних офіційних візитів, повідомив Букінгемський палац у п'ятницю.