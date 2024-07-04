"Устойчивый тренд": в Нацбанке говорят, банки удешевляют кредиты
Киев • УНН
Национальный банк Украины сообщает об устойчивой тенденции удешевления кредитов: с июня прошлого года кредитные ставки снизились на 4%, что свидетельствует о постепенном восстановлении кредитной активности в различных секторах, включая корпорации, малый и средний бизнес, а также розничное кредитование.
В Нацбанке видят устойчивый тренд на удешевление кредитного ресурса. Об этом сказал глава НБУ Андрей Пышный во время ежегодного доклада финансовому комитету ВР, передает корреспондент УНН.
Начиная с июня прошлого года мы видим устойчивый тренд на рост чистого гривневого кредитного портфеля. То есть речь идет не только о том, что банки кредитуют, речь о том, что банки наращивают кредитный портфель. Он растет даже с учетом того, что часть этого портфеля соответствующим образом погашается. Мы видим устойчивый тренд на удешевление кредитного ресурса. Начиная с июня месяца кредитные ставки уменьшились на 4%, гривневые
По его словам, наблюдается устойчивый рост по всем сигментам кредитной деятельности.
Кредиты корпорациям, юридическим лицам, кредиты малому и среднему бизнесу, розничные кредиты. Все постепенно восстанавливается и этому способствует хорошее состояние банковской системы. Да, финансовая стабильность обеспечена, банковская система на сегодня работает на максимум своей операционной эффективности, но в то же время давайте помнить о том, что финансовый, страховой банковский сектор обеспечил в первом квартале 2024 года 19% всех поступлений сборов и платежей в государственный бюджет. То есть вклад банковской системы в государственный бюджет не только в целом в развитие экономики, но и фискальный эффект является ощутимым и рекордным. Поэтому для нас сейчас важно конвертировать все эти достижения, эту устойчивость в устойчивую модель развития кредитования
Дополнение
Пышный сообщал, что доверие украинцев к национальной валюте укрепилось. Несмотря на войну удалось переломить тренд на сокращение объемов срочных депозитов населения.
В рамках поддержки МСБ в Украине в мае предприниматели получили 823 кредита на сумму 2,4 млрд гривен.
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