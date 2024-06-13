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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Инфляция ускорится до конца года, однако будет оставаться умеренной - НБУ

Инфляция ускорится до конца года, однако будет оставаться умеренной - НБУ

Киев  •  УНН

13 июня 2024, 11:36  •  8107 просмотра

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Глава Национального банка Андрей Пышный заявил, что инфляция в Украине умеренно ускорится до конца года из-за постоянного давления на расходы бизнеса со стороны войны, но останется на умеренном уровне.

Инфляция в Украине ускорится в конце года, но останется на умеренном уровне. Национальный банк ожидает, что инфляция будет умеренно расти в течение следующих месяцев и превысит целевой диапазон до конца года из-за устойчивого давления на расходы бизнеса в условиях войны. Об этом заявил Председатель Национального банка Андрей Пышный во время монетарного брифинга, передает корреспондент УНН.

Фундаментальное инфляционное давление соответствовало апрельскому прогнозу НБУ – базовая инфляция составила 4,4%, оставаясь в пределах целевого коридора уже более полугода

- говорит Пышный.

По его словам, снижение стоимости сырьевых продовольственных товаров и относительно стабильные инфляционные ожидания, которые являются устойчивыми к колебаниям валютного курса, помогали сдерживать рост цен на широкий ассортимент товаров и услуг.

С другой стороны, рост расходов бизнеса, включая заработную плату и расходы на электроэнергию, вызвал повышение цен на значительную часть компонентов базового индекса потребительских цен.

Инфляция ускорится до конца года, однако будет оставаться умеренной.НБУ ожидает умеренного ускорения инфляции в последующие месяцы и ее выход за пределы целевого диапазона до конца года. Такая ценовая динамика будет определяться прежде всего сохранением давления на расходы бизнеса в условиях войны, вероятно, несколько ниже урожаями после прошлогодних рекордов, переносом на цены роста заработных плат относительно высокими темпами, а также повышением тарифов на электроэнергию

 - добавил он.

Напомним

Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 13%. В НБУ говорят, что это делается с целью содействия восстановлению экономической активности.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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