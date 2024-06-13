Інфляція в Україні прискориться наприкінці року, але залишиться на помірному рівні. Національний банк очікує, що інфляція помірно зростатиме протягом наступних місяців і перевищить цільовий діапазон до кінця року через стійкий тиск на витрати бізнесу в умовах війни. Про це заявив Голова Національного банку Андрій Пишний під час монетарного брифінгу, передає кореспондент УНН.

За його словами, зниження вартості сировинних продовольчих товарів та відносно стабільні інфляційні очікування, які є стійкими до коливань валютного курсу, допомагали стримувати ріст цін на широкий асортимент товарів і послуг.

З іншого боку, зростання витрат бізнесу, включаючи заробітну плату та витрати на електроенергію, спричинило підвищення цін на значну частину компонентів базового індексу споживчих цін.

Інфляція пришвидшиться до кінця року, однак залишатиметься помірною.НБУ очікує помірного пришвидшення інфляції в наступні місяці та її вихід за межі цільового діапазону до кінця року. Така цінова динаміка визначатиметься передусім збереженням тиску на витрати бізнесу в умовах війни, вірогідно, дещо нижчими врожаями після минулорічних рекордів, перенесенням на ціни зростання заробітних плат відносно високими темпами, а також підвищенням тарифів на електроенергію