НБУ знизив облікову ставку до 13%
Київ • УНН
Національний банк України знизив облікову ставку до 13% з 13,5%.
Національний банк України знизив облікову ставку до 13%, повідомили в НБУ у четвер, пише УНН.
Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 13% із 14 червня 2024 року
Регулятор заявив, що враховуючи стабільні показники інфляції, поступове покращення інфляційних очікувань та оцінку ризиків для майбутньої динаміки інфляції, Національний банк продовжить знижувати процентні ставки. Це робиться з метою сприяння відновленню економічної активності.
"НБУ очікує помірного пришвидшення інфляції в наступні місяці та її вихід за межі цільового діапазону до кінця року. Така цінова динаміка визначатиметься передусім збереженням тиску на витрати бізнесу в умовах війни, вірогідно, дещо нижчими врожаями після минулорічних рекордів, перенесенням на ціни зростання заробітних плат відносно високими темпами, а також підвищенням тарифів на електроенергію", - зазначили у регуляторі.
Раніше Bloomberg писав, що Національний банк України готовий вже третій раз поспіль зменшити облікову ставку, беручи до уваги наслідки російських атак на енергетичний сектор і їхній вплив на економічне зростання.