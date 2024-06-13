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НБУ знизив облікову ставку до 13%

НБУ знизив облікову ставку до 13%

Київ • УНН

 • 24550 перегляди

Національний банк України знизив облікову ставку до 13% з 13,5%.

Національний банк України знизив облікову ставку до 13%, повідомили в НБУ у четвер, пише УНН.

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 13% із 14 червня 2024 року

- ідеться у повідомленні.

Регулятор заявив, що враховуючи стабільні показники інфляції, поступове покращення інфляційних очікувань та оцінку ризиків для майбутньої динаміки інфляції, Національний банк продовжить знижувати процентні ставки. Це робиться з метою сприяння відновленню економічної активності.

"НБУ очікує помірного пришвидшення інфляції в наступні місяці та її вихід за межі цільового діапазону до кінця року. Така цінова динаміка визначатиметься передусім збереженням тиску на витрати бізнесу в умовах війни, вірогідно, дещо нижчими врожаями після минулорічних рекордів, перенесенням на ціни зростання заробітних плат відносно високими темпами, а також підвищенням тарифів на електроенергію", - зазначили у регуляторі.

Раніше Bloomberg писав, що Національний банк України готовий вже третій раз поспіль зменшити облікову ставку, беручи до уваги наслідки російських атак на енергетичний сектор і їхній вплив на економічне зростання.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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