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НБУ може знизити облікову ставку на тлі впливу відключень світла на ріст економіки - Bloomberg

НБУ може знизити облікову ставку на тлі впливу відключень світла на ріст економіки - Bloomberg

Київ • УНН

 • 14906 перегляди

Очікується, що центральний банк України знизить облікову ставку на 0,5 відсоткових пункти до 13% у четвер, зважаючи на економічний вплив російських атак на енергетичну інфраструктуру та зниження прогнозу зростання на 2023 рік з 3,6% до 3% у зв'язку з цими атаками.

Національний банк України готовий вже третій раз поспіль зменшити облікову ставку, беручи до уваги наслідки російських атак на енергетичний сектор і їхній вплив на економічне зростання, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Національний банк України знизить ключову ставку на 0,5 відсоткового пункта до 13% у четвер, за середньою оцінкою економістів в опитуванні Bloomberg", - пише видання.

Зниження темпів інфляції та перспектива отримання міжнародної фінансової допомоги, як вказано, забезпечили можливість для регулятора пом'якшувати монетарну політику з березня.

Проте, як зазначається, після додаткового зниження ставок наступного місяця, політики скоригували прогнози зростання економіки на цей рік до 3% з 3,6% через атаки росії на енергетичну інфраструктуру.

"Згідно з протоколом квітневого засідання центрального банку, семеро з 11 політиків очікували зниження базової ставки до 13% до кінця цього року, а четверо очікували глибшого зниження", - вказує видання.

На квітневому засіданні вони обговорювали не лише енергетичні ризики, але й перспективу прискорення інфляції у другій половині року. Останні дані показали, що зростання цін минулого місяця у річному вимірі досягло 3,3%, що нижче прогнозованих 8,2% на 2024 рік.

Аналітик з київської інвестиційної компанії ICU Михайло Демків вважає, що через нижчу від очікувань інфляцію центральний банк може зіткнутися з тиском щодо подальшого зниження відсоткових ставок цього року.

"Центральний банк може дотримуватися зниження ставки на 50 базисних пунктів у червні", - сказав він.

Нагадаємо

Попри війну, економіка України відновлюється і в І кварталі цього року реальний ВВП продовжував свій ріст. Водночас через обстріли росіянами об’єктів критичної інфраструктури прогноз зростання економіки на цей рік зменшився з 3,6% до 3%.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка
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