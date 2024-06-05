НБУ погіршив прогноз зростання економіки на цей рік з 3,6% до 3% через втрати енергосектору

Попри війну, економіка України відновлюється і в І кварталі цього року реальний ВВП продовжував свій ріст. Через обстріли росіянами об’єктів критичної інфраструктури прогноз зростання економіки на цей рік зменшився з 3,6% до 3%. Пише УНН з посиланням на НБУ.

Незважаючи на війну, економіка України надалі відновлюється. Так, у І кварталі 2024 року реальний ВВП України продовжував зростати. Цьому й надалі сприяв високий рівень адаптивності підприємств і населення до діяльності в умовах воєнного часу. Економіку підтримують значні бюджетні витрати на оборону та соціальний захист громадян.

Економічне зростання могло б бути жвавішим, однак через невизначеність із надходженням міжнародної допомоги уряд обережно витрачав бюджетні кошти в I кварталі. Це позначилося на економіці загалом – темпи відновлення загальмували, а показники ВВП на початку року виявилися дещо гіршими, ніж очікував НБУ

Оскільки з середини березня посилилася підтримка України з боку міжнародних партнерів. Країна залучила кошти від ЄС, Канади, Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Водночас ЄС запровадив довгострокову програму підтримки України на період 2024–2027 років із бюджетом у 50 мільярдів євро, а США схвалили відповідний бюджет допомоги на поточний рік.

Серед інших позитивних новин варто відзначити збереження функціональності морського коридору, через який продовжується експорт українських продовольства та металургійної продукції, попри атаки росії. Водночас зіткнулися також і з рядом ризиків.

Зокрема, ракетні удари росії цієї весни завдали серйозних пошкоджень критичній інфраструктурі, особливо в енергетичній галузі. Відновлення цих об'єктів у короткий термін є неможливим, а існуючі генераційні потужності потребують запланованих ремонтів. Через це у різних регіонах можливий періодичний дефіцит електроенергії, що ускладнює економічне відновлення.

Саме через втрати енергосектору НБУ погіршив прогноз зростання економіки на цей рік з 3,6% до 3%. Однак очікується, що в наступні роки економічне зростання пришвидшиться до 4–5%. Цьому сприятиме подальше пристосування бізнесу та населення до нових викликів, а також значні бюджетні стимули за збереження підтримки міжнародних партнерів