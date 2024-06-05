НБУ ухудшил прогноз роста экономики на этот год с 3,6% до 3% из-за потерь энергосектора

Несмотря на войну, экономика Украины восстанавливается и в I квартале этого года реальный ВВП продолжал свой рост. Из-за обстрелов россиянами объектов критической инфраструктуры прогноз роста экономики на этот год уменьшился с 3,6% до 3%. Пишет УНН со ссылкой на НБУ.

Несмотря на войну, экономика Украины в дальнейшем восстанавливается. Так, в I квартале 2024 года реальный ВВП Украины продолжал расти. Этому и в дальнейшем способствовал высокий уровень адаптивности предприятий и населения к деятельности в условиях военного времени. Экономику поддерживают значительные бюджетные расходы на оборону и социальную защиту граждан.

Экономический рост мог бы быть более оживленным, однако из-за неопределенности с поступлением международной помощи правительство осторожно тратило бюджетные средства в I квартале. Это сказалось на экономике в целом-темпы восстановления затормозили, а показатели ВВП в начале года оказались несколько хуже, чем ожидал НБУ - говорится в отчете.

Поскольку с середины марта усилилась поддержка Украины со стороны международных партнеров. Страна привлекла средства от ЕС, Канады, Международного валютного фонда и Всемирного банка. В то же время ЕС ввел долгосрочную программу поддержки Украины на период 2024-2027 годов с бюджетом в 50 миллиардов евро, а США одобрили соответствующий бюджет помощи на текущий год.

Среди других положительных новостей стоит отметить сохранение функциональности морского коридора, через который продолжается экспорт украинских продовольствия и металлургической продукции, несмотря на атаки России. В то же время столкнулись также и с рядом рисков.

В частности, ракетные удары России этой весной нанесли серьезные повреждения критической инфраструктуре, особенно в энергетической отрасли. Восстановление этих объектов в короткие сроки невозможно, а существующие генерационные мощности требуют запланированных ремонтов. Из-за этого в разных регионах возможен периодический дефицит электроэнергии, что затрудняет экономическое восстановление.

Именно из-за потерь энергосектора НБУ ухудшил прогноз роста экономики на этот год с 3,6% до 3%. Однако ожидается, что в последующие годы экономический рост ускорится до 4-5%. Этому будет способствовать дальнейшее приспособление бизнеса и населения к новым вызовам, а также значительные бюджетные стимулы за сохранение поддержки международных партнеров - добавил регулятор.

Напомним

Ранее НБУ сообщал, что рост реального ВВП Украины в первом квартале 2024 года был ниже, чем ожидал Нацбанк, из-за ограниченных бюджетных расходов и блокирования украинско-польской границы.