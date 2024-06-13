НБУ может снизить учетную ставку на фоне влияния отключений света на рост экономики - Bloomberg

Национальный банк Украины готов уже третий раз подряд уменьшить учетную ставку, принимая во внимание последствия российских атак на энергетический сектор и их влияние на экономический рост, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

«Национальный банк Украины снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 13% в четверг, по средней оценке экономистов в опросе Bloomberg», - пишет издание.

Снижение темпов инфляции и перспектива получения международной финансовой помощи, как указано, обеспечили возможность для регулятора смягчать монетарную политику с марта.

Однако, как отмечается, после дополнительного снижения ставок в следующем месяце, политики скорректировали прогнозы роста экономики на этот год до 3% с 3,6% из-за атак России на энергетическую инфраструктуру.

«Согласно протоколу апрельского заседания центрального банка, семеро из 11 политиков ожидали снижения базовой ставки до 13% к концу этого года, а четверо ожидали более глубокого снижения», - указывает издание.

На апрельском заседании они обсуждали не только энергетические риски, но и перспективу ускорения инфляции во второй половине года. Последние данные показали, что рост цен в прошлом месяце в годовом измерении достиг 3,3%, что ниже прогнозируемых 8,2% на 2024 год.

Аналитик из киевской инвестиционной компании ICU Михаил Демкив считает, что из-за более низкой от ожиданий инфляции центральный банк может столкнуться с давлением относительно дальнейшего снижения процентных ставок в этом году.

«Центральный банк может придерживаться снижения ставки на 50 базисных пунктов в июне», - сказал он.

Напомним,

Несмотря на войну, экономика Украины восстанавливается и в І квартале этого года реальный ВВП продолжал свой рост. В то же время из-за обстрелов россиянами объектов критической инфраструктуры прогноз роста экономики на этот год уменьшился с 3,6% до 3%.