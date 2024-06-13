НБУ снизил учетную ставку до 13%

Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 13%, сообщили в НБУ в четверг, пишет УНН.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 13,5% до 13% с 14 июня 2024 года - говорится в сообщении.

Регулятор заявил, что учитывая стабильные показатели инфляции, постепенное улучшение инфляционных ожиданий и оценку рисков для будущей динамики инфляции, Национальный банк продолжит снижать процентные ставки. Это делается с целью содействия восстановлению экономической активности.

"НБУ ожидает умеренного ускорения инфляции в последующие месяцы и ее выход за пределы целевого диапазона до конца года. Такая ценовая динамика будет определяться прежде всего сохранением давления на расходы бизнеса в условиях войны, вероятно, несколько ниже урожаями после прошлогодних рекордов, переносом на цены роста заработных плат относительно высокими темпами, а также повышением тарифов на электроэнергию", - отметили в регуляторе.

Ранее Bloomberg писал, что Национальный банк Украины готов уже третий раз подряд уменьшить учетную ставку, принимая во внимание последствия российских атак на энергетический сектор и их влияние на экономический рост.