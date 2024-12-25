Усик возглавил мировой рейтинг в тяжелом весе по версии GiveMeSport

Действующий чемпион мира по версиям WBO/WBA/WBC/IBO Александр Усик признан лучшим боксером в тяжелом весе по версии известного спортивного портала GiveMeSport.

Передает УНН со ссылкой на сайт Givemesport.com

10 лучших боксеров в тяжелом весе в мире по версии спортивного портала:

1. Александр Усик

профессиональный опыт: 23-0 (16 KOs)

2. Даниэль Дюбуа

22-2 (21 KOs)

3. Тайсон Фьюри

34-2-1 (24 KOs)

4. Энтони Джошуа

28-4 (25 KOs)

5. Джозеф Паркер

35-3 (23 KOs)

6. Агит Кабайель

25-0 (17 KOs)

7. Чжилей Чжан

27-2-1 (22 KOs)

8. Мартин Баколе

22-1 (16 KOs)

9. Майкл Хантер

26-1-2 (16 KOs)

10. Моисей Итаума

11-0 (9 KOs)

Украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в матче-реванше в Эр-Рияде. Чемпион сохранил титулы WBA Super, WBO, WBC, IBO и The Ring в супертяжелом весе.

Александр Усик победил Тайсона Фьюри в матче-реванше единогласным решением судей. Украинский боксер защитил титулы WBA, WBC и WBO, назвав второй бой легче первого.

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