Усик возглавил мировой рейтинг в тяжелом весе по версии GiveMeSport
Киев • УНН
Александр Усик занял первое место в мировом рейтинге тяжеловесов по версии GiveMeSport. Украинский чемпион с рекордом 23-0 опередил Даниэля Дюбуа и Тайсона Фьюри в списке лучших боксеров дивизиона.
Действующий чемпион мира по версиям WBO/WBA/WBC/IBO Александр Усик признан лучшим боксером в тяжелом весе по версии известного спортивного портала GiveMeSport.
Передает УНН со ссылкой на сайт Givemesport.com
10 лучших боксеров в тяжелом весе в мире по версии спортивного портала:
1. Александр Усик
профессиональный опыт: 23-0 (16 KOs)
2. Даниэль Дюбуа
22-2 (21 KOs)
3. Тайсон Фьюри
34-2-1 (24 KOs)
4. Энтони Джошуа
28-4 (25 KOs)
5. Джозеф Паркер
35-3 (23 KOs)
6. Агит Кабайель
25-0 (17 KOs)
7. Чжилей Чжан
27-2-1 (22 KOs)
8. Мартин Баколе
22-1 (16 KOs)
9. Майкл Хантер
26-1-2 (16 KOs)
10. Моисей Итаума
11-0 (9 KOs)
Украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в матче-реванше в Эр-Рияде. Чемпион сохранил титулы WBA Super, WBO, WBC, IBO и The Ring в супертяжелом весе.
Александр Усик победил Тайсона Фьюри в матче-реванше единогласным решением судей. Украинский боксер защитил титулы WBA, WBC и WBO, назвав второй бой легче первого.
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