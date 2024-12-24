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«Мы сделаем это": Усик готов записать совместную песню с Пивоваровым

«Мы сделаем это": Усик готов записать совместную песню с Пивоваровым

Киев  •  УНН

 • 5330 просмотра

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Александр Усик заявил о готовности записать совместную песню с Артемом Пивоваровым. Боксер высоко оценил творчество артиста, который исполнял гимн Украины перед боем с Фьюри.

В интервью для Boxing King Media боксер Александр Усик высказался о певце Артеме Пивоварове, который исполнял гимн Украины перед боем с Фьюри.

Спортсмен заявил, что хочет записать песню вместе с артистом, пишет УНН.

Детали

Александр Усик положительно отозвался об Артеме Пивоварове.

«Замечательный парень. Очень энергичный. Музыка у него хорошая», - сказал боксер.

На вопрос журналиста, хочет ли Усик записать совместный трек с Пивоваровым, спортсмен не отрицал будущее сотрудничество.

С Артемом? Мы сделаем это, да, конечно

- сказал Усик.

Напомним,

Александр Усик победил Тайсона Фьюри в матче-реванше единогласным решением судей. Украинский боксер защитил титулы WBA, WBC и WBO, назвав второй бой легче первого.

Алина Волянская

Алина Волянская

спортКультура
oleksandr-usykАлександр Усик