«Мы сделаем это": Усик готов записать совместную песню с Пивоваровым
Киев • УНН
Александр Усик заявил о готовности записать совместную песню с Артемом Пивоваровым. Боксер высоко оценил творчество артиста, который исполнял гимн Украины перед боем с Фьюри.
В интервью для Boxing King Media боксер Александр Усик высказался о певце Артеме Пивоварове, который исполнял гимн Украины перед боем с Фьюри.
Спортсмен заявил, что хочет записать песню вместе с артистом, пишет УНН.
Детали
Александр Усик положительно отозвался об Артеме Пивоварове.
«Замечательный парень. Очень энергичный. Музыка у него хорошая», - сказал боксер.
На вопрос журналиста, хочет ли Усик записать совместный трек с Пивоваровым, спортсмен не отрицал будущее сотрудничество.
С Артемом? Мы сделаем это, да, конечно
Напомним,
Александр Усик победил Тайсона Фьюри в матче-реванше единогласным решением судей. Украинский боксер защитил титулы WBA, WBC и WBO, назвав второй бой легче первого.