Усик устроил Джошуа экскурсию по Киеву и познакомил с национальными блюдами

Британский боксер Энтони Джошуа планирует посетить Киев по приглашению украинского боксера Александра Усика. Усик пообещал, что устроит Джошуа экскурсию по столице Украины, передает УНН.

Едем в Киев с Энтони Джошуа. Уже планирую небольшую экскурсию по городу. С нетерпением жду возможности показать некоторые из моих любимых мест - написал Усик в Х, добавив видео с Джошуа в аэропорту.

В Instagram Усик написал, что возвращается в Украину, и "не просто так".

Завтра состоится вечер профессионального бокса "Rising Stars" от Usyk17.promotions. Конечно, я не могу пропустить такое событие, даже несмотря на то, что тренировки идут полным ходом, а подготовка к майскому бою набирает обороты. Именно здесь появляются новые имена и начинается их большое путешествие. Будет громко. Будет зажигательно. И, бесспорно, незабываемо - написал Усик в Instagram.

Впоследствии Усик в своем Telegram-канале сообщил, что уже прибыл в Украину вместе с Джошуа.

Уже в Украине. Сегодня провел небольшую экскурсию для Энтони Джошуа, на которой рассказывал о культуре нашей страны и знакомил его с нашими национальными блюдами - написал Усик.

Украинский боксер не раскрыл детали относительно будущего вечера бокса, однако, вероятно, речь идет о шоу от промоутерской компании Усика Usyk-17 Promotions, которое состоится в Equides Club, что в селе Лесники Киевской области, где, в частности, обладатель титулов IBF Inter-Continental, WBA Continental и WBO International в полутяжелом весе Даниэль Лапин планирует провести свой поединок против латвийского боксера Кристапса Бульмейстерса.

Британский боксер Энтони Джошуа планирует вернуться на ринг летом после гибели двух его близких друзей в декабре. Промоутер Эдди Хирн сообщил, что боксер вернется в тренировочный лагерь в ближайшие недели.