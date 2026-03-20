Усик влаштував Джошуа екскурсію Києвом і познайомив із національними стравами
Київ • УНН
Олександр Усик привіз британця Джошуа до столиці на турнір Rising Stars. Боксери вже відвідали екскурсію та скуштували українські національні страви.
Британський боксер Ентоні Джошуа планує відвідати Київ на запрошення українського боксера Олександра Усика. Усик пообіцяв, що влаштує Джошуа екскурсію столицею України, передає УНН.
Їдемо до Києва з Ентоні Джошуа. Вже планую невелику екскурсію містом. З нетерпінням чекаю можливості показати деякі з моїх улюблених місць
В Instagram Усик написав, що повертається в Україну, і "не просто так".
Завтра відбудеться вечір професійного боксу "Rising Stars" від Usyk17.promotions. Звісно, я не можу пропустити таку подію, навіть попри те, що тренування йдуть повним ходом, а підготовка до травневого бою набирає обертів. Саме тут з’являються нові імена і починається їхня велика подорож. Буде гучно. Буде запально. І, безперечно, незабутньо
Згодом Усик у своєму Telegram-каналі повідомив, що вже прибув до України разом з Джошуа.
Вже в Україні. Сьогодні провів невеличку екскурсію для Ентоні Джошуа, на якій розповідав про культуру нашої країни та знайомив його з нашими національними стравами
Український боксер не розкрив деталі щодо майбутнього вечора боксу, однак, ймовірно, мова йде про шоу від промоутерської компанії Усика Usyk-17 Promotions, яке відбудеться в Equides Club, що у селі Лісники на Київщині, де, зокрема, володар титулів IBF Inter-Continental, WBA Continental та WBO International у напівважкій вазі Даніель Лапін планує провести свій поєдинок проти латвійського боксера Крістапса Бульмейстерса.
Нагадаємо
Британський боксер Ентоні Джошуа планує повернутися на ринг влітку після загибелі двох його близьких друзів у грудні. Промоутер Едді Гірн повідомив, що боксер повернеться до тренувального табору найближчими тижнями.