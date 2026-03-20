Усик влаштував Джошуа екскурсію Києвом і познайомив із національними стравами

Британський боксер Ентоні Джошуа планує відвідати Київ на запрошення українського боксера Олександра Усика. Усик пообіцяв, що влаштує Джошуа екскурсію столицею України, передає УНН.

- написав Усик в Х, додавши відео з Джошуа в аеропорту.

Їдемо до Києва з Ентоні Джошуа. Вже планую невелику екскурсію містом. З нетерпінням чекаю можливості показати деякі з моїх улюблених місць

В Instagram Усик написав, що повертається в Україну, і "не просто так".

Завтра відбудеться вечір професійного боксу "Rising Stars" від Usyk17.promotions. Звісно, я не можу пропустити таку подію, навіть попри те, що тренування йдуть повним ходом, а підготовка до травневого бою набирає обертів. Саме тут з’являються нові імена і починається їхня велика подорож. Буде гучно. Буде запально. І, безперечно, незабутньо

Згодом Усик у своєму Telegram-каналі повідомив, що вже прибув до України разом з Джошуа.

Вже в Україні. Сьогодні провів невеличку екскурсію для Ентоні Джошуа, на якій розповідав про культуру нашої країни та знайомив його з нашими національними стравами