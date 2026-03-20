Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відеоVideo
Компанії не поспішають приєднуватись до Defence City через недосконалість законодавства - юрист
На 98-му році помер патріарх Філарет
В Україні починає діяти кешбек на пальне - що треба знати
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Усик влаштував Джошуа екскурсію Києвом і познайомив із національними стравами

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Олександр Усик привіз британця Джошуа до столиці на турнір Rising Stars. Боксери вже відвідали екскурсію та скуштували українські національні страви.

Британський боксер Ентоні Джошуа планує відвідати Київ на запрошення українського боксера Олександра Усика. Усик пообіцяв, що влаштує Джошуа екскурсію столицею України, передає УНН.

Їдемо до Києва з Ентоні Джошуа. Вже планую невелику екскурсію містом. З нетерпінням чекаю можливості показати деякі з моїх улюблених місць 

- написав Усик в Х, додавши відео з Джошуа в аеропорту. 

В Instagram Усик написав, що повертається в Україну, і "не просто так". 

Завтра відбудеться вечір професійного боксу "Rising Stars" від Usyk17.promotions. Звісно, я не можу пропустити таку подію, навіть попри те, що тренування йдуть повним ходом, а підготовка до травневого бою набирає обертів. Саме тут з’являються нові імена і починається їхня велика подорож. Буде гучно. Буде запально. І, безперечно, незабутньо 

- написав Усик в Instagram.

Згодом Усик у своєму Telegram-каналі повідомив, що вже прибув до України разом з Джошуа. 

Вже в Україні. Сьогодні провів невеличку екскурсію для Ентоні Джошуа, на якій розповідав про культуру нашої країни та знайомив його з нашими національними стравами 

- написав Усик. 

Український боксер не розкрив деталі щодо майбутнього вечора боксу, однак, ймовірно, мова йде про шоу від промоутерської компанії Усика Usyk-17 Promotions, яке відбудеться в Equides Club, що у селі Лісники на Київщині, де, зокрема, володар титулів IBF Inter-Continental, WBA Continental та WBO International у напівважкій вазі Даніель Лапін планує провести свій поєдинок проти латвійського боксера Крістапса Бульмейстерса. 

Британський боксер Ентоні Джошуа планує повернутися на ринг влітку після загибелі двох його близьких друзів у грудні. Промоутер Едді Гірн повідомив, що боксер повернеться до тренувального табору найближчими тижнями.

Павло Башинський

