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Ушла из жизни 100-летняя связная УПА Ангелина Паламар из Прикарпатья

Ушла из жизни 100-летняя связная УПА Ангелина Паламар из Прикарпатья

Киев  •  УНН

 • 3145 просмотра

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На 101-м году жизни умерла Ангелина Паламар (псевдо «Орыся»), которая с 15 лет была связной УПА. Летом 2023 года она отпраздновала свой 100-летний юбилей.

На 101-м году жизни умерла Ангелина Паламар (псевдо "Орыся"), которая была связной УПА, сообщила народный депутат Оксана Савчук в Facebook в среду, пишет УНН.

Детали

"Отошла в вечность Ангелина Паламар - связная УПА, патриотка Украины, хранительница семейных ценностей", - написала Савчук.

"В 15 лет, присягнув на верность Украине, госпожа Ангелина под псевдонимом "Орыся" служила связной УПА, рискуя своей жизнью ради свободы родной земли. Ее пример отваги, любви к Украине и самопожертвования навсегда останется в наших сердцах. Летом мы поздравляли госпожу Ангелину со 100-летием. Она прожила достойно всю свою жизнь", - отметила нардеп.

Во Львове похоронили прах одного из последних командиров УПА13.07.24, 12:54 • 19699 просмотров

Дополнение

Ангелина Паламар родилась 16 августа 1924 года в карпатском селе Шешоры в Косовском районе Ивано-Франковской области. Юнкой присоединилась к рядам Украинской Повстанческой Армии, была связной подполья. За свою преданность Украине прошла сквозь жернова большевистских застенков, четырнадцать долгих лет отбывала наказание в холодной Сибири, сообщили в Косовской РГА.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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