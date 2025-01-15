Ушла из жизни 100-летняя связная УПА Ангелина Паламар из Прикарпатья

На 101-м году жизни умерла Ангелина Паламар (псевдо "Орыся"), которая была связной УПА, сообщила народный депутат Оксана Савчук в Facebook в среду, пишет УНН.

Детали

"Отошла в вечность Ангелина Паламар - связная УПА, патриотка Украины, хранительница семейных ценностей", - написала Савчук.

"В 15 лет, присягнув на верность Украине, госпожа Ангелина под псевдонимом "Орыся" служила связной УПА, рискуя своей жизнью ради свободы родной земли. Ее пример отваги, любви к Украине и самопожертвования навсегда останется в наших сердцах. Летом мы поздравляли госпожу Ангелину со 100-летием. Она прожила достойно всю свою жизнь", - отметила нардеп.

Во Львове похоронили прах одного из последних командиров УПА

Дополнение

Ангелина Паламар родилась 16 августа 1924 года в карпатском селе Шешоры в Косовском районе Ивано-Франковской области. Юнкой присоединилась к рядам Украинской Повстанческой Армии, была связной подполья. За свою преданность Украине прошла сквозь жернова большевистских застенков, четырнадцать долгих лет отбывала наказание в холодной Сибири, сообщили в Косовской РГА.