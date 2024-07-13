Во Львове похоронили прах Евгения Штендеры, одного из последних командиров Украинской повстанческой армии, который умер в Канаде два года назад. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает УНН.

Евгений Штендера родился 2 января 1924 года. Воевал в рядах УПА с весны 1943 года. Был командиром среднего звена в ОУН-УПА. В 1956 году эмигрировал в Канаду. Господин Евгений умер 2 года назад, но его последней волей было упокоиться в Украине. Сегодня она осуществилась. Вечная Память! - написал Садовый в Telegram.

По его словам, вместе с Евгением Штендером в семейном склепе на Лычаковском кладбище (поле №43), сегодня похоронили и его дочь Софию. Она умерла в 2016 году и ее тоже кремировали.

Сообщается, что на похоронах были самая младшая дочь Евгений Штендера и семья из Львовской области.

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