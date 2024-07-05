Казахского оппозиционного журналиста Садыкова похоронили на мусульманском кладбище в Киевской области

На Киевщине прошла церемония прощания с казахским оппозиционным журналистом Айдосом Садыковым, который 2 июля умер после покушения. Похоронили оппозиционера на мусульманском кладбище в Киевской области. Об этом сообщает Радио Свобода, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что прощание и мусульманская ритуальная церемония Жаназа-намаз прошли в мечети "Бирлик" в селе Чайки. После чего Айдоса Садыкова похоронили на мусульманском кладбище в Киевской области.

Отмечается, что на похоронах присутствовали лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Напомним

Покушение на Айдоса Садыкова произошло 18 июня во дворе дома в Шевченковском районе Киева, где Садыков жил с женой. Айдос боролся за жизнь 13 дней, но умер в больнице.

Подозреваемые - двое граждан Казахстана, Алтай Жаканбаев и Мейрам Каратаев, которые в день нападения покинули территорию Украины. Позже Жаканбаев сдался правоохранителям в Казахстане. Офис Генерального прокурора готовит пакет документов для обращения в компетентные органы Казахстана об их экстрадиции.

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