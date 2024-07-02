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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Помер казахський журналіст Айдос Садиков, на якого був вчинений замах у Києві

Київ • УНН

 • 30173 перегляди

Казахстанський журналіст Айдос Садиков, на якого було скоєно замах у Києві 18 червня, помер у лікарні після 13 днів боротьби за життя.

Помер казахський журналіст Айдос Садиков, на якого був вчинений замах у Києві

Казахстанський журналіст Айдос Садиков, на якого був здійснений замах у Києві 18 червня, сьогодні вночі помер у лікарні. Про це повідомила на фейсбук-сторінці його дружина Наталя, передає УНН.

Деталі

Айдос Садиков пішов від нас сьогодні о 3:00 за Києвом. Мій любий чоловік, батько наших трьох дітей, великий син казахського народу. Айдос віддав своє життя за Казахстан, прийняв мученицьку смерть від руки кілерів. Тринадцять днів Айдос боровся за життя у реанімації, але дива не сталося. Його смерть на совісті Токаєва, - написала дружина Айдоса.

Нагадаємо

18 червня, у Шевченківському районі Києва невідомий стріляв в Айдоса Садикова. За даними Нацполіції, до припаркованого на вулиці В. Ярмоли авто, у якому Садиков перебував з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка не зазнала поранень.

Дружина журналіста заявила, що до замаху на Айдоса причетний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

21 червня, стало відомо, що поліція знайшла ймовірних виконавців замаху на казахського журналіста Айдоса Садикова. Ними виявилися двоє громадян Казахстану — 33-річний Мейрам Каратаєв та 36-річний Алтай Жаканбаєв. Їх оголосили у міжнародний розшук.

22 червня 36-річний Алтай Жаканбаєв, якого підозрюють у замаху на опозиційного казахського журналіста, сам здався правоохоронним органам Казахстану.

Замах на вбивство журналіста Айдоса Садикова: одного з підозрюваних затримали у Казахстані 22.06.24, 15:59 • 20929 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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