Замах на вбивство журналіста Айдоса Садикова: одного з підозрюваних затримали у Казахстані
Київ • УНН
Один з підозрюваних у замаху на вбивство лідера казахстанської опозиції Айдоса Садикова Алтай Жаканбаєв здався правоохоронним органам Казахстану і був затриманий за підозрою в скоєнні злочину.
Підозрюваний у замаху на казахського опозиціонера Айдоса Садикова Алтай Жаканбаєв самостійно звернувся до правоохоронців у Казахстані. Його допитали за обставинами справи і затримали за підозрою у скоєнні злочину. Про це повідомляє Генеральна прокуратура Казахстану, передає УНН.
Правоохоронні органи України, виявляючи оперативність та професіоналізм, у найкоротші терміни встановили осіб, які вчинили цей злочин. Генеральною прокуратурою до компетентних органів України направлено міжнародне слідче доручення про надання матеріалів кримінальної справи про причетність Жаканбаєва та Каратаєва до скоєного злочину. 21 червня Алтай Жаканбаєв самостійно звернувся до органів внутрішніх справ Республіки Казахстан, де його допитали за обставинами справи. Цього ж дня його затримали за підозрою у скоєнні цього злочину
Зазначається, що місцезнаходження другого стрілка встановлюється.
Нагадаємо
У вівторок, 18 червня, у Києві був скоєний замах на казахського опозиціонера Айдоса Садикова.
Йому зробили операцію. Потерпілий перебуває в реанімації у важкому стані.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив правоохоронцям свої країни встановити місцеперебування підозрюваних у замаху на журналіста Айдоса Садикова.
Правоохоронці встановили особи двох громадян Казахстану, підозрюваних у замаху на казахстанського опозиційного політика та блогера Айдоса Садикова.