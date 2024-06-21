Токаєв доручив правоохоронцям Казахстану розшукати підозрюваних у замаху на Садикова
Київ • УНН
Президент Касим-Жомарт Токаєв доручив правоохоронним органам Казахстану встановити місцезнаходження підозрюваних у замаху на вбивство журналіста Айдоса Садикова в Києві і співпрацювати з українською владою в розслідуванні.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив правоохоронцям свої країни встановити місцеперебування підозрюваних у замаху на журналіста Айдоса Садикова. Про це заявив прессекретар казахстанського лідера Берік Уелі, передає УНН.
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За його словами, Токаєв уважно стежить за розслідуванням нападу на громадянина Казахстану Айдоса Садикова у Києві.
За дорученням Президента правоохоронці Казахстану проводять оперативні заходи щодо з'ясування всіх обставин злочину. Главою держави дано доручення правоохоронним органам встановити місцезнаходження підозрюваних та вжити відповідних заходів
Токаєв прокоментував напад на казахстанського опозиціонера в Києві: заявив про готовність Казахстану долучитися до розслідування19.06.24, 12:35 • 17280 переглядiв
Він також наголосив, що казахстанська сторона готова співпрацювати з правоохоронними структурами України, зокрема лінією Інтерполу.
Нагадаємо
Правоохоронці встановили особи двох громадян Казахстану, підозрюваних у замаху на казахстанського опозиційного політика та блогера Айдоса Садикова 18 червня/