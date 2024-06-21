Токарев поручил правоохранителям Казахстана разыскать подозреваемых в покушении на Садыкова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранителям свои страны установить местонахождение подозреваемых в покушении на журналиста Айдоса Садыкова. Об этом заявил пресс секретарь казахстанского лидера Берик Уэли, передает УНН.

Детали

По его словам, Токарев внимательно следит за расследованием нападения на гражданина Казахстана Айдоса Садыкова в Киеве.

По поручению Президента правоохранители Казахстана проводят оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств преступления. Глава государства уполномочен правоохранительные органы определять местонахождение подозреваемых и принимать соответствующие меры - рассказал Уэли.

Токаев прокомментировал нападение на казахстанского оппозиционера в Киеве: заявил о готовности Казахстана присоединиться к расследованию

Он также подчеркнул, что казахстанская сторона готова сотрудничать с правоохранительными структурами Украины, в частности линией Интерпола.

Напомним

Правоохранители установили личности двух граждан Казахстана, подозреваемых в покушении на казахстанского оппозиционного политика и блогера Айдоса Садыкова 18 июня.