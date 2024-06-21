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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Токарев поручил правоохранителям Казахстана разыскать подозреваемых в покушении на Садыкова

Токарев поручил правоохранителям Казахстана разыскать подозреваемых в покушении на Садыкова

Киев  •  УНН

21 июня 2024, 11:33  •  2268 просмотра

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Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам Казахстана установить местонахождение подозреваемых в покушении на убийство журналиста Айдоса Садыкова в Киеве и сотрудничать с украинскими властями в расследовании.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранителям свои страны установить местонахождение подозреваемых в покушении на журналиста Айдоса Садыкова. Об этом заявил пресс секретарь казахстанского лидера Берик Уэли, передает УНН.

Детали 

По его словам, Токарев внимательно следит  за расследованием нападения на гражданина Казахстана Айдоса Садыкова в Киеве.

По поручению Президента правоохранители Казахстана проводят оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств преступления. Глава государства уполномочен правоохранительные органы определять местонахождение подозреваемых и принимать соответствующие меры

- рассказал Уэли. 

Токаев прокомментировал нападение на казахстанского оппозиционера в Киеве: заявил о готовности Казахстана присоединиться к расследованию19 июня 2024, 09:35 • 16080 просмотров

Он также подчеркнул, что казахстанская сторона готова сотрудничать с правоохранительными структурами Украины, в частности линией Интерпола.

Напомним

Правоохранители установили личности двух граждан Казахстана, подозреваемых в покушении на казахстанского оппозиционного политика и блогера Айдоса Садыкова 18 июня.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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