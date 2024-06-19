Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на покушение на казахстанского оппозиционера и журналиста Айдоса Садыкова, в которого стрелял неизвестный 18 июня в Киеве. Он заявил, что поручил направить официальные запросы Украине относительно покушения и подчеркнул, что в случае необходимости Казахстан готов присоединиться к расследованию. Об этом пишут СМИ Казахстана со ссылкой на пресс-службу Токаева, передает УНН.

В Казахстане взят курс на укрепление верховенства закона... Все разногласия в нашем обществе должны решаться исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами. Именно с этой точки зрения необходимо рассматривать преступление, произошедшее вчера в Киеве в отношении гражданина Казахстана Айдоса Садыкова - заявил Токаев.

Также сообщил, что поручил направить официальные запросы Украине относительно покушения на журналиста и отметил, что в случае необходимости Казахстан готов присоединиться к расследованию.

Что известно

О стрельбе в Киеве ранее проинформировала полиция Киева.

Правоохранители получили сообщение о выстрелах на улице В. Ярмолы в Шевченковском районе. Они предварительно выяснили, что к припаркованному на улице авто, в котором находился мужчина с женой, подошел неизвестный и выстрелил в мужчину, после чего скрылся. Женщина ранений не получила.

Как сообщил источник УНН, было о покушении на казахского оппозиционера Айдоса Садыкова.

Сейчас мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.