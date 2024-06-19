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Токаєв прокоментував напад на казахстанського опозиціонера в Києві: заявив про готовність Казахстану долучитися до розслідування

Київ • УНН

 • 17280 перегляди

Токаєв доручив направити офіційні запити до України щодо замаху на казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова в Києві і заявив про готовність Казахстану приєднатися до розслідування в разі необхідності.

Токаєв прокоментував напад на казахстанського опозиціонера в Києві: заявив про готовність Казахстану долучитися до розслідування

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відреагував на замах на казахстанського опозиціонера і журналіста Айдоса Садикова, у якого стріляв невідомий 18 червня у Києві. Він заявив, що доручив надіслати офіційні запити Україні щодо замаху і наголосив, що в разі необхідності Казахстан готовий долучитися до розслідування. Про це пишуть ЗМІ Казахстану із посиланням на пресслужбу Токаєва, передає УНН

У Казахстані взято курс на зміцнення верховенства закону... Усі розбіжності в нашому суспільстві слід вирішувати виключно в правовому полі, на основі чинного законодавства, відповідно до основних міжнародних норм. Саме з цього погляду необхідно розглядати злочин, що стався вчора в Києві щодо громадянина Казахстану Айдоса Садикова

- заявив Токаєв. 

Також повідомив, що доручив надіслати офіційні запити Україні щодо замаху на журналіста і зазначив, що в разі необхідності Казахстан готовий долучитися до розслідування. 

Що відомо 

Про стрілянину в Києві раніше поінформувала поліція Києва.

Правоохоронці отримали повідомлення про постріли на вулиці В. Ярмоли у Шевченківському районі. Вони попередньо з'ясували, що до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка поранень не отримала.

Як повідомило джерело УНН, було про замах на казахського опозиціонера Айдоса Садикова. 

Наразі чоловік перебуває в реанімації у важкому стані.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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