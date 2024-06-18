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Стало відомо про стан казахстанського опозиціонера Садикова, у якого стріляли в Києві

Київ • УНН

 • 30134 перегляди

Казахстанський опозиціонер Айдос Садиков був застрелений і серйозно поранений в результаті замаху в Києві, Україна, а його дружина звинуватила президента Казахстану Токаєва в тому, що він стоїть за цим нападом.

Стало відомо про стан казахстанського опозиціонера Садикова, у якого стріляли в Києві

У вівторок, 18 червня, у Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова і втік. Потерпілий перебуває в реанімації у важкому стані. Про стан чоловіка написала у facebook дружина Айдоса Садикова Наталія, передає УНН.

Деталі

Зараз Айдоса прооперували, він у реанімації у тяжкому стані. Моліться, прошу, щоб він вижив. Мій коханий чоловік – чесний, справедливий та принциповий, завжди захищав інтереси казахів

написала вона.

Жінка розповіла, що напад стався, коли вони з чоловіком заїжджали у двір свого будинку. Айдос Садиков був за кермом, а дружина сиділа поряд, на пасажирському сидінні.

Вона додала, що впевнена: "замовник цього замаху – президент Казахстану Токаєв".

Доповнення

Про стрілянину в Києві раніше поінформувала поліція Києва.

Правоохоронці отримали повідомлення про постріли на вулиці В. Ярмоли у Шевченківському районі. Вони попередньо з'ясували, що до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка поранень не отримала.

Казахського опозиціонера Садикова, на якого скоїли замах у Києві, прооперували18.06.24, 19:19 • 17183 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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