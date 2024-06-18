Стало відомо про стан казахстанського опозиціонера Садикова, у якого стріляли в Києві
Київ • УНН
Казахстанський опозиціонер Айдос Садиков був застрелений і серйозно поранений в результаті замаху в Києві, Україна, а його дружина звинуватила президента Казахстану Токаєва в тому, що він стоїть за цим нападом.
У вівторок, 18 червня, у Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова і втік. Потерпілий перебуває в реанімації у важкому стані. Про стан чоловіка написала у facebook дружина Айдоса Садикова Наталія, передає УНН.
Деталі
Зараз Айдоса прооперували, він у реанімації у тяжкому стані. Моліться, прошу, щоб він вижив. Мій коханий чоловік – чесний, справедливий та принциповий, завжди захищав інтереси казахів
Жінка розповіла, що напад стався, коли вони з чоловіком заїжджали у двір свого будинку. Айдос Садиков був за кермом, а дружина сиділа поряд, на пасажирському сидінні.
Вона додала, що впевнена: "замовник цього замаху – президент Казахстану Токаєв".
Доповнення
Про стрілянину в Києві раніше поінформувала поліція Києва.
Правоохоронці отримали повідомлення про постріли на вулиці В. Ярмоли у Шевченківському районі. Вони попередньо з'ясували, що до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка поранень не отримала.
Казахського опозиціонера Садикова, на якого скоїли замах у Києві, прооперували18.06.24, 19:19 • 17183 перегляди