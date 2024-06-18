Казахського опозиціонера Садикова, на якого скоїли замах у Києві, прооперували
Київ • УНН
Казахський опозиціонер Айдос Садиков переніс операцію і перебуває в реанімації після того, як на нього скоїли замах у столиці України.
Журналісту Айдосу Садикову після замаху у Києві зробили операцію. Про це повідомила журналістка Інга Іманбай на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Айдосу Садикову зробили операцію. Він знаходиться в реанімації", - написала Іманбай.
Нагадаємо
У вівторок, 18 червня, у Києві був скоєний замах на казахського опозиціонера Айдоса Садикова.
Замах на казахського опозиціонера у Києві: чоловік у важкому стані, нападника ще шукають18.06.24, 15:42 • 38331 перегляд