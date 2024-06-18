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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4478 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Казахського опозиціонера Садикова, на якого скоїли замах у Києві, прооперували

Київ • УНН

 • 17183 перегляди

Казахський опозиціонер Айдос Садиков переніс операцію і перебуває в реанімації після того, як на нього скоїли замах у столиці України.

Казахського опозиціонера Садикова, на якого скоїли замах у Києві, прооперували

Журналісту Айдосу Садикову після замаху у Києві зробили операцію. Про це повідомила журналістка Інга Іманбай на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Айдосу Садикову зробили операцію. Він знаходиться в реанімації", - написала Іманбай.

Нагадаємо

У вівторок, 18 червня, у Києві був скоєний замах на казахського опозиціонера Айдоса Садикова. 

Замах на казахського опозиціонера у Києві: чоловік у важкому стані, нападника ще шукають18.06.24, 15:42 • 38331 перегляд

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