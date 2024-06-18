Журналисту Айдосу Садыкову после покушения в Киеве сделали операцию. Об этом сообщила журналистка Инга Иманбай на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Айдосу Садыкову сделали операцию. Он находится в реанимации", - написала Иманбай.

Напомним

Во вторник, 18 июня, в Киеве было совершено покушение на казахского оппозиционера Айдоса Садыкова.

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