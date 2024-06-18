Во вторник, 18 июня, в Шевченковском районе Киева неизвестный выстрелил в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова и скрылся. Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. О состоянии мужчины написала в facebook жена Айдоса Садыкова Наталья, передает УНН.

Детали

Сейчас Айдоса прооперировали, он в реанимации в тяжелом состоянии. Молитесь, прошу, чтобы он выжил. Мой любимый муж - честный, справедливый и принципиальный, всегда защищал интересы казахов написала она.

Женщина рассказала, что нападение произошло, когда они с мужем заезжали во двор своего дома. Айдос Садыков был за рулем, а жена сидела рядом, на пассажирском сиденье.

Она добавила, что уверена: "заказчик этого покушения - президент Казахстана Токаев".

Дополнение

О стрельбе в Киеве ранее проинформировала полиция Киева.

Правоохранители получили сообщение о выстрелах на улице В. Ярмолы в Шевченковском районе. Они предварительно выяснили, что к припаркованному на улице авто, в котором находился мужчина с женой, подошел неизвестный и выстрелил в мужчину, после чего скрылся. Женщина ранений не получила.

Казахского оппозиционера Садыкова, на которого совершили покушение в Киеве, прооперировали