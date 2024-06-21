Замах на казахстанського опозиціонера Садикова в Києві: правоохоронці встановили двох підозрюваних громадян Казахстану
Київ • УНН
Правоохоронці встановили особи двох громадян Казахстану, підозрюваних у замаху на казахстанського опозиційного політика та блогера Айдоса Садикова 18 червня, копії повідомлень про підозру яким опубліковано 20 червня на сайті Офісу Генерального прокурора.
Правоохоронці встановили особи двох громадян Казахстану, підозрюваних у замаху на казахстанського опозиційного політика та блогера Айдоса Садикова 18 червня, копії повідомлень про підозру яким опубліковано 20 червня на сайті Офісу Генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
Офіс Генпрокурора 20 червня опублікував повідомлення про підозру Алтаю Жаканбаєву (1988 року народження) та Мейраму Каратаєву (1991 року народження).
"Зібраними в ході досудового розслідування доказами встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, при невстановлених слідством обставинах, Каратаєв Мейрам та Жаканбаєв Алтай отримали замовлення від невстановленого досудовим розслідуванням особи на вчинення умисного вбивства громадянина Республіки Казахстан Садикова Айдоса…", - ідеться у тексті одного з повідомлень про підозру.
"Вчинивши замах на умисне вбивство Садикова, Каратаєв та Жаканбаєв з місця злочину втекли", - вказано в повідомленні.
"Українська поліція знайшла винних у замаху на вбивство Айдоса Садикова. Ними виявилися двоє громадян Казахстану", - також повідомила у Facebook дружина Садикова Наталя.
Стало відомо про стан казахстанського опозиціонера Садикова, у якого стріляли в Києві18.06.24, 22:51 • 30134 перегляди