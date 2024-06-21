Покушение на казахстанского оппозиционера Садыкова в Киеве: правоохранители установили двух подозреваемых граждан Казахстана

Правоохранители установили личности двух граждан Казахстана, подозреваемых в покушении на казахстанского оппозиционного политика и блогера Айдоса Садикова 18 июня, копии сообщений о подозрении которым опубликованы 20 июня на сайте Офиса Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Офис Генерального прокурора 20 июня опубликовал сообщение о подозрении Алтаю Жаканбаеву (1988 г. р.) и Мейраму Каратаеву (1991 г. р.).

"Собранными в ходе досудебного расследования доказательствами установлено, что в неустановленное досудебным расследованием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, Каратаев Мейрам и Жаканбаев Алтай получили заказ от неустановленного досудебным расследованием лица на совершение умышленного убийства гражданина Республики Казахстан Садыкова Айдоса...", - говорится в тексте одного из сообщений о подозрении.

"Совершив покушение на умышленное убийство Садыкова, Каратаев и Жаканбаев с места преступления скрылись", - указано в сообщении.

"Украинская полиция нашла виновных в покушении на убийство Айдоса Садыкова. Ими оказались двое граждан Казахстана", - также сообщила в Facebook жена Садыкова Наталья.

Стало известно о состоянии казахстанского оппозиционера Садыкова, в которого стреляли в Киеве