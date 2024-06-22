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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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21 июня 2024, 10:48  •  119400 просмотра

Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии

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Публичные высказывания депутата о конкретном уголовном деле - это давление на суд - Чумак
21 июня 2024, 09:08  •  112244 просмотра

Публичные высказывания депутата о конкретном уголовном деле - это давление на суд - Чумак

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21 июня 2024, 09:01  •  111241 просмотра

Черниговская ОВА не предлагала агрохолдингам присоединиться к ремонту дорог, которые они разрушают своим транспортом

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Что известно о суббоэкспрессах, которыми рф, вероятно, начала оснащать ракеты Х-101 – ответ экспертов
20 июня 2024, 11:36  •  115192 просмотра

Что известно о суббоэкспрессах, которыми рф, вероятно, начала оснащать ракеты Х-101 – ответ экспертов

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Директор НАБУ назвал свой отчет перед нардепами преждевременным и, вероятно, не явится на доклад
20 июня 2024, 11:23  •  107138 просмотра

Директор НАБУ назвал свой отчет перед нардепами преждевременным и, вероятно, не явится на доклад

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Во втором полугодии курс может достичь более 42 гривны за доллар - эксперт
20 июня 2024, 08:48  •  109172 просмотра

Во втором полугодии курс может достичь более 42 гривны за доллар - эксперт

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Наказание компаний, которые не платят налоги в том числе из-за серого экспорта, должно быть публичным и громким - эксперт
20 июня 2024, 08:06  •  100143 просмотра

Наказание компаний, которые не платят налоги в том числе из-за серого экспорта, должно быть публичным и громким - эксперт

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Начат сбор подписей за отставку Костина с должности Генпрокурора
20 июня 2024, 07:57  •  68590 просмотра

Начат сбор подписей за отставку Костина с должности Генпрокурора

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В Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритного транспорта - эксперт
20 июня 2024, 07:10  •  56430 просмотра

В Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритного транспорта - эксперт

В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко
20 июня 2024, 06:59  •  37230 просмотра

В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко

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Электронных повесток в "Резерв+" без соответствующего законодательства не будет - Минобороны

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Зеленский назначил постпреда Украины при ОЗХО

Зеленский назначил постпреда Украины при ОЗХО

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Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

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Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

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Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

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21 июня 2024, 05:40  •  158360 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

20 июня 2024, 13:31  •  156276 просмотра
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

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