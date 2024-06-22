Подозреваемый в покушении на Казахского оппозиционера Айдоса Садыкова Алтай Жаканбаев самостоятельно обратился к правоохранителям в Казахстане. Его допросили по обстоятельствам дела и задержали по подозрению в совершении преступления. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Казахстана, передает УНН.

Правоохранительные органы Украины, проявляя оперативность и профессионализм, в кратчайшие сроки установили лиц, совершивших это преступление. Генеральной прокуратурой в компетентные органы Украины направлено международное следственное поручение о предоставлении материалов уголовного дела о причастности Жаканбаева и Каратаева к совершенному преступлению. 21 июня Алтай Жаканбаев самостоятельно обратился в органы внутренних дел Республики Казахстан, где его допросили по обстоятельствам дела. В этот же день его задержали по подозрению в совершении этого преступления - говорится в сообщении.

Отмечается, что местонахождение второго стрелка устанавливается.

Напомним

Во вторник, 18 июня, в Киеве было совершено покушение на Казахского оппозиционера Айдоса Садыкова.

Ему сделали операцию. Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранителям свои страны установить местонахождение подозреваемых в покушении на журналиста Айдоса Садыкова.

Правоохранители установили личности двух граждан Казахстана, подозреваемых в покушении на казахстанского оппозиционного политика и блогера Айдоса Садыкова.