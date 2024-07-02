Казахстанский журналист Айдос Садыков, на которого было совершено покушение в Киеве 18 июня, сегодня ночью умер в больнице. Об этом сообщила на фейсбук-странице его жена Наталья, передает УНН.

Детали

Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 3:00 по Киеву. Мой любимый муж, отец наших троих детей, великий сын казахского народа. Айдос отдал свою жизнь за Казахстан, принял мученическую смерть от руки киллеров. Тринадцать дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не произошло. Его смерть на совести Токаева, - написала жена Айдоса.

Напомним

18 июня, в Шевченковском районе Киева неизвестный стрелял в Айдоса Садыкова. По данным Нацполиции, к припаркованному на улице В. Ярмолы авто, в котором Садыков находился с женой, подошел неизвестный и выстрелил в мужчину, после чего скрылся. Женщина не получила ранений.

Жена журналиста заявила, что к покушению на Айдоса причастен президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

21 июня, стало известно, что полиция нашла вероятных исполнителей покушения на казахского журналиста Айдоса Садыкова. Ими оказались двое граждан Казахстана - 33-летний Мейрам Каратаев и 36-летний Алтай Жаканбаев. Их объявили в международный розыск.

22 июня 36-летний Алтай Жаканбаев, которого подозревают в покушении на оппозиционного казахского журналиста, сам сдался правоохранительным органам Казахстана.

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