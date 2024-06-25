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Замах на казахського журналіста Садикова: Офіс Генпрокурора розпочинає процедуру екстрадиції підозрюваних

Київ • УНН

 • 12568 перегляди

Офіс Генерального прокурора готує пакет документів для звернення до компетентних органів Казахстану про екстрадицію двох осіб, яких підозрюють в замаху на казахського журналіста Садикова.

Замах на казахського журналіста Садикова: Офіс Генпрокурора розпочинає процедуру екстрадиції підозрюваних

Офіс Генерального прокурора розпочинає процедуру екстрадиції двох громадян Казахстану, підозрюваних у замаху на умисне вбивство казахстанського журналіста Айдоса Садикова у Києві 18 червня. Про це у вівторок повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає УНН

Офіс Генерального прокурора готує пакет документів для звернення до компетентних органів Республіки Казахстан про екстрадицію двох осіб, яких підозрюють в особливо тяжкому злочині

- повідомили в Офісі Генпрокурора. 

В ОГП вказали, їм повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15 п. п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 КК України) та оголошено в міжнародний розшук. 

Досудове розслідування здійснюють слідчі та оперативні підрозділи ГУ Нацполіції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Нагадаємо 

18 червня у Києві У вівторок, 18 червня, у Києві був скоєний замах на казахського опозиціонера Айдоса Садикова.

Обидва підозрюваних є громадянами Казахстану. Вони покинули територію України у день нападу. 

Пізніше один з підозрюваних здався правоохоронним органам Казахстану і був затриманий.

Тетяна Краєвська

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