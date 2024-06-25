Офис Генерального прокурора начинает процедуру экстрадиции двух граждан Казахстана, подозреваемых в покушении на умышленное убийство казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве 18 июня. Об этом во вторник сообщила пресс-служба офиса Генпрокурора, передает УНН.

Офис Генерального прокурора готовит пакет документов для обращения в компетентные органы Республики Казахстан об экстрадиции двух лиц, подозреваемых в особо тяжком преступлении - сообщили в офисе Генпрокурора.

В ОГП указали, им сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство, совершенном по заказу и по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 15 п. п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 УК Украины) и объявлено в международный розыск.

Досудебное расследование осуществляют следователи и оперативные подразделения ГУ Нацполиции в г. Киеве при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Напомним

18 июня в Киеве во вторник, 18 июня, в Киеве было совершено покушение на Казахского оппозиционера Айдоса Садыкова.

Оба подозреваемых являются гражданами Казахстана. Они покинули территорию Украины в день нападения.

Позже один из подозреваемых сдался правоохранительным органам Казахстана и был задержан.