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Пішла з життя 100-річна зв'язкова УПА Ангелина Паламар із Прикарпаття

Пішла з життя 100-річна зв'язкова УПА Ангелина Паламар із Прикарпаття

Київ • УНН

 • 26884 перегляди

На 101-му році життя померла Ангелина Паламар (псевдо "Орися"), яка з 15 років була зв'язковою УПА. Влітку 2023 року вона відсвяткувала свій 100-річний ювілей.

На 101-му році життя померла Ангелина Паламар (псевдо "Орися"), яка була зв'язковою УПА, повідомила народна депутатка Оксана Савчук у Facebook у середу, пише УНН.

Деталі

"Відійшла у вічність Ангелина Паламар – зв’язкова УПА, патріотка України, берегиня родинних цінностей", - написала Савчук.

"У 15 років, присягнувши на вірність Україні, пані Ангелина під псевдо "Орися" служила зв’язковою УПА, ризикуючи своїм життям заради свободи рідної землі. Її приклад відваги, любові до України та самопожертви назавжди залишиться в наших серцях. Влітку ми вітали п. Ангелину зі 100-річчям. Вона прожила гідно все своє життя", - зазначила нардепка.

У Львові поховали прах одного з останніх командирів УПА13.07.24, 12:54 • 19887 переглядiв

Доповнення

Ангелина Паламар народилася 16 серпня 1924 року у карпатському селі Шешори в Косівському районі Івано-Франківської області. Юнкою доєдналася до лав Української Повстанської Армії, була зв'язковою підпілля. За свою відданість Україні пройшла крізь жорна більшовицьких катівень, чотирнадцять довгих років відбувала покарання у холодному Сибіру, повідомили у Косівській РДА.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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