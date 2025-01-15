Пішла з життя 100-річна зв'язкова УПА Ангелина Паламар із Прикарпаття

На 101-му році життя померла Ангелина Паламар (псевдо "Орися"), яка була зв'язковою УПА, повідомила народна депутатка Оксана Савчук у Facebook у середу, пише УНН.

Деталі

"Відійшла у вічність Ангелина Паламар – зв’язкова УПА, патріотка України, берегиня родинних цінностей", - написала Савчук.

"У 15 років, присягнувши на вірність Україні, пані Ангелина під псевдо "Орися" служила зв’язковою УПА, ризикуючи своїм життям заради свободи рідної землі. Її приклад відваги, любові до України та самопожертви назавжди залишиться в наших серцях. Влітку ми вітали п. Ангелину зі 100-річчям. Вона прожила гідно все своє життя", - зазначила нардепка.

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Доповнення

Ангелина Паламар народилася 16 серпня 1924 року у карпатському селі Шешори в Косівському районі Івано-Франківської області. Юнкою доєдналася до лав Української Повстанської Армії, була зв'язковою підпілля. За свою відданість Україні пройшла крізь жорна більшовицьких катівень, чотирнадцять довгих років відбувала покарання у холодному Сибіру, повідомили у Косівській РДА.