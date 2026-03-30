Ушел из жизни известный украинский кинорежиссер Виллен Новак
Киев • УНН
На 89-м году жизни скончался народный артист Украины Виллен Новак. Классик Одесской киностудии создал известные ленты "Гу-га" и "Почему я жив".
На 89-м году жизни скончался известный украинский кинематографист, народный артист Украины, кинорежиссер Виллен Новак. Об этом Национальный союз кинематографистов сообщил в Facebook, пишет УНН.
Сегодня Виллена Захаровича Новака - одного из последних классиков великой Одесской киностудии, нашего коллеги, а для многих - учителя - не стало… Народный артист Украины, член-корреспондент Национальной академии искусств Украины, член Национального союза кинематографистов Украины, режиссер, сценарист, актер - Виллен Новак был олицетворением целой эпохи
Его кинематографический путь начался еще в 50-х на легендарной киностудии имени Александра Довженко. Уроженец Житомирщины, выпускник Киевского кинотехникума, а затем института имени Карпенко-Карого, Виллен Захарович прошел все ступени профессии. А с 1971 года настоящим его творческим домом на долгие годы стала Одесса.
Среди работ режиссера стоит упомянуть такие фильмы, как "Ринг", "Красные дипкурьеры", "Вторжение", "Две версии одного столкновения", "Гу-га", "Принцесса на бобах", "Остановка по требованию", "Личная жизнь официальных людей", "Стреляй, немедленно!" и многие другие. Его фильмы не раз получали награды на международных фестивалях. И даже в почтенном возрасте он продолжал творить, сняв в 2021 году знаковую картину "Почему я жив".
Союз кинематографистов Украины выражает искренние соболезнования семье и близким Виллена Захаровича. Это большая потеря для каждого, кто имел честь знать Мастера и работать с ним. Прощайте, Виллен Захарович. Вы работали не зря, и поэтому благодарная память о вас будет долгой
