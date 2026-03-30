Відійшов у засвіти відомий український кінорежисер Віллен Новак

На 89 році життя помер відомий український кінематографіст, народний артист України, кінорежисер Віллен Новак. Про це Національна спілка кінематографістів повідомила у Facebook, пише УНН.

Сьогодні Віллена Захаровича Новака - одного з останніх класиків великої Одеської кіностудії, нашого колеги, а для багатьох - вчителя - не стало… Народний артист України, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, член Національної спілки кінематографістів України, режисер, сценарист, актор - Віллен Новак був уособленням цілої епохи - написали колеги Майстра 29 березня.

Його кінематографічний шлях почався ще у 50-х на легендарній кіностудії імені Олександра Довженка. Уродженець Житомирщини, випускник Київського кінотехнікуму, а потім інституту імені Карпенка-Карого, Віллен Захарович пройшов усі сходинки професії. А з 1971 року справжнім його творчим домом на довгі роки стала Одеса.

Серед робіт режисера варто згадати такі фільми, як "Ринг", "Червоні дипкур’єри", "Вторгнення", "Дві версії одного зіткнення", "Гу-га", "Принцеса на бобах", "Зупинка на вимогу" , "Особисте життя офіційних людей", "Стріляй, негайно!" і багато інших. Його фільми не раз отримували нагороди на міжнародних фестивалях. І навіть у поважному віці він продовжував творити, знявши у 2021 році знакову картину "Чому я живий".

Спілка кінематографістів України висловлює щирі співчуття родині та близьким Віллена Захаровича. Це велика втрата для кожного, хто мав честь знати Майстра і працювати з ним. Прощавайте, Віллене Захаровичу. Ви працювали недарма, і тому вдячна пам’ять про вас буде довгою - йдеться у повідомленні.

