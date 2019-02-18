Правительство заставит НАК "Нафтогаз" установить счетчики тем, у кого их нет - премьер
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Правительство заставит НАК "Нафтогаз" установить счетчики тем, у кого их нет. Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает УНН.
"НАК "Нафтегаз" - это еще один у нас глобальный монополист, который нужно выводить на рынок конкурентный, чтобы они обеспечили всех украинцев, у кого нет счетчиков - бесплатными счетчиками и тогда снимется вопрос объемов потребления газа. И мы заставим их это сделать", - заявил он.
Ранее Владимир Гройсман заявил, что правительство имело два варианта: повышение цен на газ для населения или дефолт.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Нафтогазе" сообщили, скольким абонентам нужны счетчики газа
Как сообщал УНН, 30 января правительство Украины приняло решение об обеспечении всех украинских домохозяйств газовыми счетчиками за счет НАК "Нафтогаз Украины".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гройсман пригрозил отставкой главам ОГА, не установят счетчики