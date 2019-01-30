У "Нафтогазі" повідомили, скільком абонентам потрібні лічильники газу

"Уряд рекомендує "Нафтогазу" поставити лічильники в тих будинках, де їх досі немає. Це, за нашими підрахунками, цифра близька до 3 млн абонентів. Ми, як "Нафтогаз", підтримуємо цю постанову, але нам потрібен контракт із споживачем", - зазначив Коболєв.

За його словами, наразі між НАКом і споживачами стоять облгази, які, на його думку, цілеспрямовано не зробили роботу по оснащенню лічильниками всіх домогосподарств. Підписувати договір із "Нафтогазом", щоб лічильники поставила акціонерна компанія, облгази також не хочуть.

Як наголосив чиновник, такі лічильники на роздрібному ринку коштують 1200-1300 грн, компанія зможе закупити їх на великим гуртом на 20—30% нижче. Гроші на це НАК виділить з дивідендів.

При цьому Коболєв наголосив, що НАК зацікавлений в тому, щоб якомога швидше оснастити лічильниками газу всі домогосподарства.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про зниження норм споживання газу з нинішніх 9,8 до 3,29 кубометрів газу на людину на місяць.

Крім того, уряд ухвалив рішення про забезпечення всіх домогосподарств в Україні газовими лічильниками за рахунок НАК "Нафтогаз України".