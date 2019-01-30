Уряд знизив норми споживання газу

"Ми будемо захищати права людей и не давати нікому зловживати цими питаннями. Було 3,3 кубічних метрів на людину, чому сьогодні людина має платити за 9 кубів? Ми ж розуміємо, що це втричі більше, ніж вони споживають. Тому я наголошую на тому, що ми повертаємось до того: було 3,3 – буде 3,29 (кубометрів газу – ред.), на 0,1 менше. І таким чином люди будуть сплачувати справедливу ціну і за справедливий обсяг, і ми на поводу ні в кого у цьому йти не будемо", - зазначив очільник уряду.

За його словами, відповідне рішення прийняте сьогодні на засіданні уряду.

При цьому він додав, що споживачі також не мають платити за газ за завищеними нормами.

Раніше Міненерговугілля запропонувало змінити норми споживання природного газу населенням, якщо не встановлений газовий лічильник.

Нагадаємо, на думку міністра соцполітики Андрія Реви, платіжки із завищеними тарифами за газ, які прийшли людям, є незаконними, і платити за них не потрібно.

"Нафтогаз України" звинувачує у підвищенні платіжок за газ в оселях, де не встановлені лічильники, бізнесмена Дмитра Фірташа та Міністерство палива та енергетики.