В Україні хочуть змінити норми споживання газу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Міністерство енергетики та вугільної промисловості запропонувало змінити норми споживання природного газу населенням, якщо не встановлений газовий лічильник. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднений Міненерговугіллям проект постанови Кабміну.
Згідно з проектом документу, пропонується встановити норму споживання газу на одну людину в місяць:
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- за наявності газової плити і централізованого гарячого водопостачання у квітні-вересні - 5,8 куб. м;
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- за наявності газової плити і централізованого гарячого водопостачання у жовтні-березні - 8,8 куб. м;
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- за наявності газової плити і відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача у квітні-вересні - 8,3 куб. м;
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- за наявності газової плити і відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача у жовтні-березні - 13,7 куб. м;
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- за наявності газової плити та водонагрівача у квітні-вересні - 20 куб. м;
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- за наявності газової плити та водонагрівача у жовтні-березні - 25,0 куб. м.
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У період відсутності централізованого гарячого водопостачання населення норма споживання природного газу на плиту газову встановлюється на одну людину на місяць:
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- у квітні-вересні - 8,3 куб. м;
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- у жовтні-березні - 13,7 куб. м.
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Додамо, згідно з чинною постановою Кабміну про норми споживання газу населенням за відсутності газових лічильників, встановлено 4,4 куб. м на людину в місяць, якщо встановлена плита газова за наявності централізованого газопостачання та 7,1 куб. м на людину в місяць у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача. А також 14 куб. м на людину в місяць при наявності плити газової та водонагрівача.
Як зазначається у пояснювальній записці до проекту постанови уряду, станом на 1 жовтня 9,83 млн, або 75,1% домогосподарств українців оснащено лічильниками газу, 3,3 млн, або 24,9% домогосподарств не оснащено лічильниками газу.
Нагадаємо, у парламенті раніше хотіли встановити мінімальну соціальну норму споживання природного газу для нарахування субсидії.