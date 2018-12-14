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В Украине хотят изменить нормы потребления газа

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Министерство энергетики и угольной промышленности предложило изменить нормы потребления природного газа населением, если не установлен газовый счетчик. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обнародованный Минэнергоуглем проект постановления Кабмина.

В Украине хотят изменить нормы потребления газа

Согласно проекту документа, предлагается установить норму потребления газа на одного человека в месяц:

  • при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения в апреле-сентябре - 5,8 куб. м;
  • при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения в октябре-марте - 8,8 куб. м;
  • при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя в апреле-сентябре - 8,3 куб. м;
  • при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя в октябре-марте - 13,7 куб. м;
  • при наличии газовой плиты и водонагревателя в апреле-сентябре - 20 куб. м;
  • при наличии газовой плиты и водонагревателя в октябре-марте - 25,0 куб. м.

В период отсутствия централизованного горячего водоснабжения населения норма потребления природного газа на плиту газовую устанавливается на одного человека в месяц:

  • в апреле-сентябре - 8,3 куб. м;
  • в октябре-марте - 13,7 куб. м.

Добавим, согласно действующему постановлению Кабмина о нормах потребления газа населением при отсутствии газовых счетчиков, установлено 4,4 куб. м на человека в месяц, если установлена плита газовая при наличии централизованного газоснабжения и 7,1 куб. м на человека в месяц при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя. А также 14 куб. м на человека в месяц при наличии плиты газовой и водонагревателя.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления правительства, по состоянию на 1 октября 9,83 млн, или 75,1% домохозяйств украинев оснащены счетчиками газа, 3,3 млн, или 24,9% домохозяйств не оснащено счетчиками газа.

Напомним, в парламенте ранее хотели установить минимальную социальную норму потребления природного газа для начисления субсидии.

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