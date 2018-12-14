В Украине хотят изменить нормы потребления газа
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Министерство энергетики и угольной промышленности предложило изменить нормы потребления природного газа населением, если не установлен газовый счетчик. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обнародованный Минэнергоуглем проект постановления Кабмина.
Согласно проекту документа, предлагается установить норму потребления газа на одного человека в месяц:
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- при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения в апреле-сентябре - 5,8 куб. м;
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- при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения в октябре-марте - 8,8 куб. м;
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- при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя в апреле-сентябре - 8,3 куб. м;
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- при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя в октябре-марте - 13,7 куб. м;
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- при наличии газовой плиты и водонагревателя в апреле-сентябре - 20 куб. м;
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- при наличии газовой плиты и водонагревателя в октябре-марте - 25,0 куб. м.
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В период отсутствия централизованного горячего водоснабжения населения норма потребления природного газа на плиту газовую устанавливается на одного человека в месяц:
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- в апреле-сентябре - 8,3 куб. м;
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- в октябре-марте - 13,7 куб. м.
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Добавим, согласно действующему постановлению Кабмина о нормах потребления газа населением при отсутствии газовых счетчиков, установлено 4,4 куб. м на человека в месяц, если установлена плита газовая при наличии централизованного газоснабжения и 7,1 куб. м на человека в месяц при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя. А также 14 куб. м на человека в месяц при наличии плиты газовой и водонагревателя.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления правительства, по состоянию на 1 октября 9,83 млн, или 75,1% домохозяйств украинев оснащены счетчиками газа, 3,3 млн, или 24,9% домохозяйств не оснащено счетчиками газа.
Напомним, в парламенте ранее хотели установить минимальную социальную норму потребления природного газа для начисления субсидии.