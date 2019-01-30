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Правительство снизило нормы потребления газа

Правительство снизило нормы потребления газа

Киев  •  УНН

 • 36029 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Кабинет министров принял решение о снижении норм потребления газа с нынешних 9,8 до 3,29 кубометров газа на человека в месяц. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Мы будем защищать права людей и не давать никому злоупотреблять этими вопросами. Было 3,3 кубических метров на человека, почему сегодня человек должен платить за 9 кубов? Мы же понимаем, что это в три раза больше, чем они потребляют. Поэтому я подчеркиваю, что мы возвращаемся к тому: было 3,3 - будет 3,29 (кубометров газа - ред.), на 0,1 меньше. И таким образом люди будут платить справедливую цену и за справедливый объем, и мы на поводу ни у кого в этом идти не будем", - отметил глава правительства.

По его словам, соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства.

При этом он добавил, что потребители также не будут платить за газ по завышенным нормам.

Ранее Минэнергоугля предложило изменить нормы потребления природного газа населением, если не установлен газовый счетчик.

Напомним, по мнению министра соцполитики Андрея Ревы, платежки с завышенными тарифами за газ, которые пришли людям, являются незаконными, и платить за них не нужно.

"Нафтогаз Украины" обвиняет в повышении платежек за газ в домах, где не установлены счетчики, бизнесмена Дмитрия Фирташа и Министерство топлива и энергетики.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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