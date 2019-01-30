Уряд ухвалив забезпечити українців газовими лічильниками
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Уряд ухвалив рішення про забезпечення всіх домогосподарств в Україні газовими лічильниками за рахунок НАК "Нафтогаз України". Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Одним із пунктів, яке ми сьогодні ухвалимо, буде рішення про те, щоби рекомендувати "Нафтогазу" забезпечити всіх громадян України безкоштовними лічильниками", - зазначив голова уряду.
При цьому, він зазначив, що також постанова передбачатиме пункт, за яким кошти на оснащення лічильниками будуть враховані у фінплані "Нафтогазу".
Таким чином, на думку голови уряду, влада зможе отримати достовірну інформацію про обсяг споживання газу, а також про потреби споживачів.
"Я хочу в максимально стислі терміни, наскільки це можливо, у кожному домогосподарстві України був газовий лічильник", - наголосив Гройсман.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд знизив норми споживання газу
Як повідомляв УНН, у "Нафтогазі" пояснили, чому кияни отримали платіжки за газ із значно вищими сумами.
Нагадаємо, у "Нафтогазі України" звинуватили у підвищенні платіжок за газ в оселях, де не встановлені лічильники, бізнесмена Дмитра Фірташа та Міністерство палива та енергетики.