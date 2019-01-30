Правительство приняло решение обеспечить украинцев газовыми счетчиками
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Правительство приняло решение об обеспечении всех домохозяйств в Украине газовыми счетчиками за счет НАК "Нафтогаз Украины". Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Одним из пунктов, которое мы сегодня примем, будет решение о том, чтобы рекомендовать "Нафтогазу" обеспечить всех граждан Украины бесплатными счетчиками", - отметил глава правительства.
При этом он отметил, что также постановление будет предусматривать пункт, по которому средства на оснащение счетчиками будут учтены в финплане "Нафтогаза".
Таким образом, по мнению главы правительства, власть сможет получить достоверную информацию об объеме потребления газа, а также о потребности потребителей.
"Я хочу в максимально сжатые сроки, насколько это возможно, в каждом домохозяйстве Украины был газовый счетчик", - отметил Гройсман.
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Как сообщал УНН, в "Нафтогазе" объяснили, почему киевляне получили платежки за газ со значительно высокими суммами.
Напомним, в "Нафтогазе Украины" обвинили в повышении платежек за газ в домах, где не установлены счетчики, бизнесмена Дмитрия Фирташа и Министерство топлива и энергетики.